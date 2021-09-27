Московские полицейские проверяют информацию о стрельбе на Ольховской улице

Москва, 27 сентября. Сигнал о стрельбе в центре Москвы поступил в правоохранительные органы поздно ночью 27 сентября. Очевидцы уточнили, что звуки выстрелов были слышны на Ольховской улице.

Предварительно установлено, что в результате происшествия могут быть раненые. Подозреваемые, предположительно, скрылись с места стрельбы на автомобиле марки Hyundai.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. В настоящее время информация проверяется, устанавливаются обстоятельства и детали вооруженного конфликта.

В минувшую пятницу в Вознесенском переулке была обстреляна входная дверь театра «Около дома Станиславского». В правоохранительные органы обратился один из работников культурного учреждения.