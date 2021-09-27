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Росгидромет предупредил москвичей о надвигающемся похолодании

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 01:18
Общество
Росгидромет предупредил москвичей о надвигающемся похолодании
ИА «Политика Сегодня».  /  Герман Парло

Москва, 27 сентября. Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в ближайшие несколько дней. Об этом заявил замначальника Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в столице установилась теплая погода с температурой чуть выше климатической нормы. Однако в скором времени эти показатели изменятся.

«В ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы», — отметил Цыганков.

Синоптик сказал, что до 28 сентября в московском регионе преобладает влияние циклона. По этой причине погода будет пасмурная с дождем и ветром, пишет RT.

Помимо похолодания до нуля градусов, 29 сентября также ожидается рост атмосферного давления. Температура воздуха в среднем в ближайшие три дня будет на уровне семи-десяти градусов тепла, подытожил метеоролог.

В Петербурге, напротив, ожидается потепление. На этой неделе столбики термометров Северной столицы поднимутся до 14 градусов со знаком плюс.

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