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Мать с двумя детьми получили ушибы в аварии на МКАД
Происшествия
Мать с двумя детьми получили ушибы в аварии на МКАД
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись на МКАД 26 сентября. В одной из машин находились женщина и двое детей, медики зафиксировали у них ушибы.

Согласно информации Госавтоинспекции России, авария произошла на третьем километре внутренней стороны МВД. По предварительной информации, водитель одного из грузовиков пропустил поворот и начал резко перестраиваться вправо.

«Не справившись с маневром, он произвел столкновение с грузовиком и двумя легковушками, в одной из которых пострадали мама и двое детей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Бригада скорой помощи выехала на место ДТП. По предварительным данным, мать и дети отделались ссадинами и ушибами. Как сообщили в столичном ГИБДД, движение на участке, где произошла авария, ограничено по трем крайним полосам.

Еще одна автомобильная авария произошла в Мурманской области. В Североморске столкнулись иномарка и отечественный легковой транспорт. По сообщению ГИБДД, среди пострадавших оказались три человека. Их госпитализировали.

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