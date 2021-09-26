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Автомобиль сбил пешехода на Бескудниковском бульваре в Москве

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 21:35
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на Бескудниковском бульваре в Москве
pixabay.com

Москва, 26 сентября. ДТП с участием пешехода произошло вечером воскресенья на Бескудниковском бульваре в Москве. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники оперативных служб.

Степень тяжести травм, полученных пешеходом, уточняется. Пострадавшего осматривают прибывшие на место аварии врачи скорой помощи, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Бескудниковском бульваре в районе д. 46 автомобиль совершил наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется», — сказано в сообщении.

Серьезная авария с участием легковушки и большегруза произошла в минувшую пятницу в столичном районе Жулебино. Столкновение оказалось настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся.

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