Волонтеры начали спасать котов из разрушенного дома в Ногинске

Ногинск, 26 сентября. Животных, которые сидят без еды и воды в разрушенном доме в Ногинске уже почти три недели, начали спасать волонтеры.

В начале сентября в одной из девятиэтажек подмосковного Ногинска произошел взрыв газа. Жильцов дома успешно эвакуировали. Однако их домашние животные остались запертыми в четырех стенах без еды и воды. Утром 26 сентября волонтеры приступили к спасательной операции, сообщает телеканал «360».

Сегодня спасателям удалось забрать из квартиры, расположенной на первом этаже разрушенного дома, голодного кота. Для этого волонтеры использовали котоловушку. Таким образом, напуганный котик стал первым спасенным питомцем. В ближайшее время спасатели надеются вызволить из плена еще несколько четверолапых, которые живут этажами выше.

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