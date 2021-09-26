Спасатели тушат мощный пожар в подмосковном автосервисе

Москва, 26 сентября. Крупный пожар разгорелся в автосервисе в Подмосковье. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Угрозы распространения огня нет.

Площадь пожара составляет 820 квадратных метров.

В объятом пламенем ангаре ранее было предприятие. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Известно, что в результате пожара уже обрушилась кровля. Угрозы распространения огня нет.

Несколькими часами ранее сотрудники МЧС потушили торговые павильоны возле ТЦ «Амбар» в Самаре. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на площади около 80 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.