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Полиция заинтересовалась видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 26 сентября. Сотрудники ГИБДД заинтересовались видео, на котором несовершеннолетний сидит за рулем иномарки «Тойота».

Как стало известно ФАН, юного водителя за рулем машины заметили очевидцы на МКАД и сняли на видео. Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца. Инцидент произошел предположительно на МКАД.

Полиция установила, что отцом мальчика является 41-летний Петр. К. Он решил, что никакой опасности это не представляет. Тем временем мать мальчика была против таких уроков вождения, но глава семьи не стал к ней прислушиваться. Сотрудники полиции устанавливают точное место и время совершения правонарушения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем иномарка сбила мать с малолетним ребенком в Петербурге. Инцидент произошел в Приморском районе города на Коломяжском проспекте.

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ребенок кад отец
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