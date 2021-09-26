Полиция заинтересовалась видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве

Москва, 26 сентября. Сотрудники ГИБДД заинтересовались видео, на котором несовершеннолетний сидит за рулем иномарки «Тойота».

Как стало известно ФАН, юного водителя за рулем машины заметили очевидцы на МКАД и сняли на видео. Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца. Инцидент произошел предположительно на МКАД.

Полиция установила, что отцом мальчика является 41-летний Петр. К. Он решил, что никакой опасности это не представляет. Тем временем мать мальчика была против таких уроков вождения, но глава семьи не стал к ней прислушиваться. Сотрудники полиции устанавливают точное место и время совершения правонарушения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем иномарка сбила мать с малолетним ребенком в Петербурге. Инцидент произошел в Приморском районе города на Коломяжском проспекте.