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Автомобиль выехал на тротуар и протаранил рекламное табло в центре Москвы
Происшествия
Автомобиль выехал на тротуар и протаранил рекламное табло в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Легковой автомобиль съехал на пешеходную часть дороги и врезался в рекламное табло, которое было установлено на остановке общественного транспорта в Москве.

Инцидент произошел в центре столицы на улице Воздвиженка. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Также сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия движение транспорта затруднено не было.

Ранее дептранс в своих социальных сетях распространил информацию об аварии, произошедшей на внутренней стороне МКАД. Из-за происшествия затруднилось движение на двух полосах дороги.

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