Автомобиль загорелся после аварии на МКАД

Москва, 26 сентября. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД около развязки с Новорязанским шоссе. Одну из машин охватило пламя после аварии.

ДТП произошло на 11 километре МКАД. Движение затруднено по двум полосам дороги. Для проезда транспорта свободными остались три полосы, сообщили в московском департаменте транспорта в Telegram-канале.

«На внутренней стороне 11 км МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями с последующим возгоранием одного из них. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Серьезная авария произошла вечером 24 сентября в московском районе Жулебино. После столкновения с грузовым транспортом легковой автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, спасатели достали водителя из салона, а затем бригада медиков отвезла пострадавшего в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.