Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 03:29
03:27
Происшествия
Удар молнии поразил самолет рейса Екатеринбург — Сочи
03:18
Общество
Вице-президент Топливного союза Гусев объяснил способ проверки объема бензина в баке при заправке
03:15
Общество
Вильфанд озвучил сроки прихода «золотой осени» в центр Европейской России
03:14
Общество
Жюри итальянского кинофестиваля наградило российскую комедию «Батя» дипломом
03:06
Политика
Журналист издания Mysl Polska восхитился уверенностью и убежденностью Захаровой
02:51
Общество
Японский исследователь Фукусима отметил способность зеленого чая снижать риск развития рака
02:32
Политика
Замглавы МИД России Вершинин: саммит G20 по Афганистану назначен на 28 сентября
02:20
Общество
Диетолог Светикова призвала исключить острую пищу при восстановлении после COVID-19
02:18
Политика
Трамп озвучил возможную причину отказа от участия в президентских выборах
02:03
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на МКАД
Все новости

Автомобиль загорелся после аварии на МКАД
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на МКАД
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 26 сентября. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД около развязки с Новорязанским шоссе. Одну из машин охватило пламя после аварии.

ДТП произошло на 11 километре МКАД. Движение затруднено по двум полосам дороги. Для проезда транспорта свободными остались три полосы, сообщили в московском департаменте транспорта в Telegram-канале.

«На внутренней стороне 11 км МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями с последующим возгоранием одного из них. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Серьезная авария произошла вечером 24 сентября в московском районе Жулебино. После столкновения с грузовым транспортом легковой автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, спасатели достали водителя из салона, а затем бригада медиков отвезла пострадавшего в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобиль загорелся после аварии на МКАД
дтп мкад автомобиль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru