Росреестр сообщил о рекордных выдачах ипотеки в Москве

Москва, 25 сентября. Покупатели жилья в Москве в январе-августе 2021 года установили новый рекорд по объему оформленных ипотек, свидетельствуют данные столичного управления Росреестра.

По сведениям ведомства, за этот период было зарегистрировано 82,7 тысячи ипотечных договоров. Показатель первых восьми месяцев 2021 года почти в полтора раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В то же время эта цифра почти равна совокупному объему выдачи ипотеки в 2017-2018 годах.

Главным стимулом роста рынка ипотеки стала госпрограммы субсидирования ипотечных ставок. С 1 июля ее условия изменились. Ставка была увеличена, а предельная сумма кредита, наоборот, сократилась. Однако, как показывает статистика, новые правила предоставления льгот не сильно отразились на спросе. В августе число оформленных ипотеки сократилось всего на 9% — с 11,8 до 10,7 тысячи.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал ранее сообщил о скорой стабилизации цен на жилую недвижимость в России. По его словам, это должно произойти за счет уменьшения цен на стройматериалы.