Московские девелоперы реализовали почти 9 млн квадратных метров жилья по долевому принципу

Москва, 25 сентября. Застройщики столицы реализовали в действующих проектах 8,8 млн квадратных метров недвижимости по проектам долевого участия. Такие данные представили в Москомстройинвесте.

Сегодня в строящихся московских проектах предусмотрено 22,3 млн «квадратов» продаваемой площади в рамках ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Из них реализовано 8,8 млн квадратных метров, что составляет около 40% от общего объема, передает «Интерфакс».

Совокупный размер средств, вложенных дольщиками в покупку строящейся недвижимости, достиг 1,7 трлн рублей. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в России должны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные фирмы не могут пользоваться этими деньгами до завершения работ, их кредитуют банки.

Москва в августе 2021 года установила рекорд по числу оформленных ипотечных кредитов. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Развитие льготных ипотечных продуктов может повысить спрос на деревянные дома в регионах. Проекты типового индивидуального жилья участвовали в федеральном конкурсе, передает INFOX.