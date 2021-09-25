Москвичи оформили рекордное количество ипотечных кредитов

Москва, 25 сентября. Москва в августе 2021 года установила рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за август московское Управление Росреестра зарегистрировало 10 743 договора жилищного кредитования. Год назад этот показатель составлял 10 006 договоров.

«Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84%. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7% и составило 85,2 тысячи», — сообщил Ефимов.

По его словам, в 2021 году в Москве оформили ипотеку почти 82,7 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 44%.

Экономист Дмитрий Воронов ранее рассказал о главных рисках ипотеки. Он также рекомендовал потенциальным покупателям создать финансовую подушку безопасности перед тем, как оформить кредит.