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Москва увеличила экспорт продукции машиностроения почти в полтора раза
Экономика
Москва увеличила экспорт продукции машиностроения почти в полтора раза
minpromtorg.gov.ru  /  Пресс-служба Минпромторга России

Москва, 25 сентября. Московский экспорт продукции машиностроения в первой половине 2021 года достиг 4,59 млрд долларов, что на 46,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие цифры озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что результат первых шести месяцев текущего года на 15% превышает показатель этого же периода 2019 года. Основными покупателями московских товаров стали Китай (483,17 млн долларов), Казахстан (480,84 млн долларов), Белоруссия (433,6 млн долларов), Германия (240,89 млн долларов) и Гонконг (164,43 млн долларов).

Как отмечает сайт mos.ru со ссылкой на центр «Моспром», среди перспективных для экспорта товаров, относящихся к механическому оборудованию и техники, выделяются жидкостные насосы, фильтровальное и трансмиссионное оборудование. Высокими перспективами также обладают электрические устройства, аппаратура связи, оптические приборы автоматического регулирования и техника для физического или химического анализа.

Агентство Fitch ранее повысило прогноз по росту российского ВВП в 2021 году. Они считают, что экономика РФ увеличится на 4,3%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в предыдущем прогнозе.

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Все новости / Экономика / Москва увеличила экспорт продукции машиностроения почти в полтора раза
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