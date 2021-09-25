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Холодная и облачная погода ожидается в Москве 25 сентября
Общество
Холодная и облачная погода ожидается в Москве 25 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 25 сентября. Выходные в столице будут холодными, небо затянется облаками, возможны кратковременные дожди, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

В субботу, 25 сентября, температура воздуха прогреется до +13 градусов днем, ночью столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов. В воскресенье будет прохладней, днем 9-11 градусов тепла, ночью до +9 градусов.

Синоптики прогнозируют прекращение осадков ко вторнику, в столице станет немного теплее, воздух прогреется до +14 градусов. Ночью возможно похолодание до +2 градусов.

Выходные для всей европейской части России будут дождливыми, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На Урале будет тепло, а вот в Сочи температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. В Восточной Сибири возможны осадки в виде мокрого снега, сообщила синоптик.

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