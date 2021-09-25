Москвичам пообещали дождь и 13 градусов тепла 25 сентября

Москва, 25 сентября. Жителей столицы ожидает небольшой дождь и до 13 градусов выше нуля в эту субботу, 25 сентября. Такие данные передает Гидрометцентр России.

Температура в столице днем будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла, а ночью опустится до 7 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, южный. Его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ртутного столба по прогнозу составит 743 миллиметра, передает ТАСС.

Погода в Подмосковье на этих выходных будет варьироваться. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов выше нуля, на западе региона ожидается умеренный дождь. Ночью показатели термометров опустятся до 4 градусов тепла.

На территории города-курорта Сочи в Краснодарском крае 25 сентября ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются сильные ливни с грозами, порывы ветра до 22 метров в секунду, а также угроза появления смерчей над поверхностью воды.