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Жесткое ДТП с участием грузовика произошло в Москве
Происшествия
Жесткое ДТП с участием грузовика произошло в Москве
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в московском районе Жулебино вечером 24 сентября.

В результате столкновения автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, водителя достали из салона. Его госпитализировали с травмами. Также сообщается о громких хлопках. У пострадавшей машины из бензобака вытекло топливо. Все причины и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Недавно смертельное ДТП случилось на 102-м километре автомагистрали Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ухудшений погодных условий. На дороге образовался сильный туман. В аварии столкнулись японская иномарка и грузовой автомобиль ГАЗ-2824NA, который перевозил туши животных.

В результате аварии два пассажира Subaru Outback скончались на месте происшествия. Водитель иномарки был доставлен в медицинское учреждения с тяжелыми травмами.

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дтп авария топливо
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