Основоположник армейского рукопашного боя Лаговский погиб в ДТП в возрасте 69 лет

Москва, 24 сентября. Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета «Центрального спортивного клуба армии» (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в ДТП.

Лаговский погиб в возрасте 69 лет. О трагедии сообщается на странице клуба в Facebook.

«24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992-1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский», — говорится в сообщении.

Сотрудники, руководство и тренеры ЦСКА выразили соболезнования родным Станислава Лаговского. Известно, что он был старшим офицером в группе физической подготовки в штабе ВДВ.

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