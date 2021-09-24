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Суд в Москве арестовал на 11 суток приземлившихся на оживленную трассу парашютистов

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 21:46
Происшествия
Суд в Москве арестовал на 11 суток приземлившихся на оживленную трассу парашютистов
pixabay.com  /  qimono

Москва, 24 сентября. Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двоих парашютистов, спрыгнувших с высотного здания на проезжую часть.

ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса сообщил, что суд признал их виновными в мелком хулиганстве. Им назначено наказание в виде 11 суток административного ареста.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором запечатлено приземление парашютистов на Ленинском проспекте. По факту инцидента полиция инициировала проверку.

Экстремал из города Азова ранее рассказал, как снималось принесшее ему мировую славу видео. В свой 31 год он совершил более 800 прыжков с парашютом.

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ленинский проспект парашютисты административный арест
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