МВД: попытки провести незаконный митинг 25 сентября будут расцениваться как угроза обществу

Москва, 24 сентября. Потенциальным участникам незаконного митинга 25 сентября и его организаторам грозит административная ответственность, заявили в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители обратили внимание на появление в Сети призывов провести несанкционированную акцию в столице РФ. Тех, кто соберется принять в ней участие, стражи порядка предупредили об ответственности за нарушение закона. Не поддаваться на провокации со стороны организаторов данного мероприятия — лучшее средство избежать возможного наказания, заявили в пресс-службе ведомства.

Действия участников незаконной акции будут расцениваться правоохранителями как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Ранее стражи порядка задержали 30 человек, которые пришли на митинг 20 сентября, несогласованный с органами исполнительной власти.