Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 18:03
18:03
Общество
Мурашко заявил, что в России значительно снизилась смертность от туберкулеза
18:01
Общество
Отражение эпохи: кто позволил охотникам за хайпом воспитывать российскую молодежь
18:00
Политика
Премьер Великобритании намерен «восстановить сотрудничество» с Францией
17:59
Политика
Политолог Дробницкий: Эрдоган следит за Байденом, чтобы использовать его ошибки на Ближнем Востоке
17:59
Происшествия
СК возбудил дело после приземления медицинского вертолета на гараж в Ижевске
17:58
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова
17:58
Происшествия
В Брянске в подсобке школы обнаружили труп 57-летнего мужчины
17:57
Происшествия
Сторонников ИГИЛ задержали за подготовку теракта в Нидерландах
17:56
Шоу-бизнес
Павел Воля высмеял предстоящий концерт Ольги Бузовой
17:54
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
Все новости

МВД: попытки провести незаконный митинг 25 сентября будут расцениваться как угроза обществу

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 16:32
Общество
МВД: попытки провести незаконный митинг 25 сентября будут расцениваться как угроза обществу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Москва, 24 сентября. Потенциальным участникам незаконного митинга 25 сентября и его организаторам грозит административная ответственность, заявили в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители обратили внимание на появление в Сети призывов провести несанкционированную акцию в столице РФ. Тех, кто соберется принять в ней участие, стражи порядка предупредили об ответственности за нарушение закона. Не поддаваться на провокации со стороны организаторов данного мероприятия — лучшее средство избежать возможного наказания, заявили в пресс-службе ведомства.

Действия участников незаконной акции будут расцениваться правоохранителями как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Ранее стражи порядка задержали 30 человек, которые пришли на митинг 20 сентября, несогласованный с органами исполнительной власти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / МВД: попытки провести незаконный митинг 25 сентября будут расцениваться как угроза обществу
мвд ответственность незаконный митинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru