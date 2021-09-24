Первый в России проект наружной 3D-рекламы разместили в Москве

Москва, 24 сентября. Сбербанк приурочил к 180-летнему юбилею организации проект 3D-рекламы.

Впервые в России появляется наружная реклама в формате 3D, которая использует CG, а также анимационных персонажей. Посмотреть на функционирование рекламного ролика возможно в квартале столицы Москва-Сити. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что проект был специально создан к юбилею в 180 лет со дня основания кредитной организации. Специальный экран будет демонстрировать 11 необычных видеороликов, которые раскроют детали о различных продуктах компании.

«Сбер» привлек к созданию проекта отечественную студию Sila Sveta, которая является одной из самый крупных мировых организаций, которая фокусируется на разработке световых и музыкальных инсталляций.

Российские банки уже начали поднимать свои ставки по депозитам. Какие-то игроки внесли корректировки в действующие предложения, другие представители отрасли намереваются сделать это в скором времени.