Мэр Москвы заявил о радикальном снижении уровня детского травматизма в ДТП

Москва, 24 сентября. Ситуация с подростковыми травмами на дорогах Москвы улучшается. Мэр столицы России объявил о радикальном снижении числа пострадавших.

По словам градоначальника, Москве за десять лет удалось достичь рекордного сокращения детской смертности и травматизма на трассах. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сократилось в четыре раза. В 2010 году данный показатель составлял 12 человек, а в 2020 — всего 3 человека. Об этом мэр сообщил на своем персональном сайте.

«В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны», — отметил Собянин.

За десятилетие в столице был построен 271 внеуличный переход и обустроено 2,5 тысячи наземных переходов, а также установлено несколько тысяч новых светофоров. Ежегодно ГИБДД проверяет пешеходные маршруты, которыми активно пользуются дети.

В Москве продолжается работа по строительству новых безопасных трасс. Две новые дороги открыли на юго-востоке столицы на территории ТиНАО. Движение запустили на выезде из города Московский к станции метро «Филатов Луг».