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Коррекция цен на жилье наблюдается в Москве

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:44
Экономика
Коррекция цен на жилье наблюдается в Москве
Невские Новости

Москва, 24 сентября. Прямое снижение цен — редкая практика, но столичные застройщики начали предоставлять покупателям квартир скидки. Об этом рассказал совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

В настоящее время девелоперы возводят жилье в основном на средства банков. Потому они не зависят, как прежде, от денег дольщиков, и не станут снижать расценки до серьезного падения спроса, цитирует «Лента.ру» эксперта.

Тем не менее, коррекция цен в виде предоставления скидок уже началась, отметил Щекин. Помимо этого, застройщики запускают совместные с банками программы субсидирования кредитных ставок. В этом случае скидка на недвижимость превращается в сниженный процент по ипотеке.

«В целом я полагаю, что осенью застройщики ликвидных новостроек ограничатся "точечными" дисконтными акциями. Другие девелоперы, возможно, снизят цены, но незначительно», — заключил специалист.

Банки в 2021 году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей. Это станет новым рекордом, заявил ранее управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

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недвижимость девелоперы цены на жилье коррекция цен
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