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Жителей Москвы в пятницу ожидает дождливая погода

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 09:37
Общество
Жителей Москвы в пятницу ожидает дождливая погода
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 24 сентября. Погода в Москве в пятницу будет прохладной и дождливой. Температура воздуха в российской столице не превысит +11 градусов.

Североатлантический циклон, пришедший в столичный регион с запада, сформирует погодные условия в Москве в пятницу, 24 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Как утверждает метеоролог, в некоторых районах города выпадут дожди.

В целом погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями. Столбики термометров в российской столице поднимутся до отметки в +11 градусов. В Московской области показатели температуры будут колебаться в пределах от +7 до +12 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Облачная и дождливая погода в Москве и Московской области будет наблюдаться в ближайшие три дня, передает «Подмосковье сегодня». В столичном регионе в скором времени наступит бабье лето.

В Санкт-Петербурге также ожидается прохладный день. Синоптики прогнозируют выпадение осадков в некоторых районах Северной столицы и небольшой рост показателей атмосферного давления.

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