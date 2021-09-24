Пожар в общежитии московского Военного вуза потушили

Москва, 24 сентября. Пожар в общежитии Военного университета успешно потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожарные смогли локализовать возгорание, которое произошло в здании общежития Военного вуза. Огонь во время пожара распространился на кровлю здания, а также был на чердаке и в комнатах на последних этажах общежития. Общая площадь возгорания достигала 1 тысячи кв.м.

Работы по тушению пожара затруднялись из-за плотного задымления и деревянных перекрытий. МЧС также перекрыло движение в сторону Московской области. Спецтехника заняла несколько полос на основной трассе.