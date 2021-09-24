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Сотрудники МЧС локализовали пожар в общежитии Военного университета в Москве
Происшествия
Сотрудники МЧС локализовали пожар в общежитии Военного университета в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. Возгорание в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве локализовали.

Ранее сообщалось, что тушение пожара в общежитии Военного университета осложняют деревянные перекрытия, плотное задымление и пустоты. Огнем было охвачено около тысячи квадратных метров.

«Объявлена локализация пожара», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах столицы.

Возгорание началось ночью в общежитии, расположенном по адресу: Комсомольский проспект, 20 стр 1. Спасатели эвакуировали почти 100 человек. Ранее специалисты присвоили возгоранию пятый уровень сложности.

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