Сотрудники МЧС локализовали пожар в общежитии Военного университета в Москве

Москва, 24 сентября. Возгорание в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве локализовали.

Ранее сообщалось, что тушение пожара в общежитии Военного университета осложняют деревянные перекрытия, плотное задымление и пустоты. Огнем было охвачено около тысячи квадратных метров.

«Объявлена локализация пожара», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах столицы.

Возгорание началось ночью в общежитии, расположенном по адресу: Комсомольский проспект, 20 стр 1. Спасатели эвакуировали почти 100 человек. Ранее специалисты присвоили возгоранию пятый уровень сложности.