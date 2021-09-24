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Тушение пожара в общежитии Военного университета в Москве осложнено

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 05:35
Происшествия
Тушение пожара в общежитии Военного университета в Москве осложнено
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Светлана Быстрова

Москва, 24 сентября. Тушение пожара в общежитии Военного университета осложняют деревянные перекрытия, плотное задымление и пустоты. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Также на месте перекрыто движение по дублеру в сторону Подмосковья. Техникой занято несколько полос на основном ходу, сообщат ТАСС.

Возгорание началось в общежитии, расположенном по адресу: Комсомольский проспект, 20 стр 1. Площадь, которую охватил огонь, на данный момент составляет около тысячи квадратных метров.

Спасатели эвакуировали почти 100 человек. Ранее специалисты присвоили возгоранию пятый уровень сложности. Причиной обрушения кровли стал огонь.

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