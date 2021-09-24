Минобороны сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре в общежитии в Москве

Москва, 24 сентября. Пострадавшие в результате возгорания в общежитии на территории Военного университета Москвы отсутствуют. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.

Возгорание началось в общежитии, которое расположено на Комсомольском проспекте, 20, строение 1 в Москве. Площадь, которую охватил огонь, в данный момент составляет около тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

Спасатели эвакуировали примерно сто человек. Специалисты ранее присвоили возгоранию пятый уровень сложности. Однако огонь в здании стал причиной обрушения кровли. Информацию об этом сообщили представители экстренных служб.