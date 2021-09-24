Обрушение кровли общежития Военного университета в Москве началось из-за пожара

Москва, 24 сентября. Кровля общежития Военного университета Минобороны России на Комсомольском проспекте в Москве начала обрушаться из-за пожара, которому присвоили третий ранг сложности.

Отмечается, что площадь возгорания увеличивалась до 1 тыс. квадратов. Более 100 человек уже эвакуировали из здания. Об этом информируют ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар в общежитии Военного университета Минобороны стал причиной перекрытия транспортного движения в сторону Московской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале дептранса Москвы. Отмечается, что специальная техника заняла несколько полос трассы. Сведений о пострадавших или дертвах в ходе пожара еще не поступало.