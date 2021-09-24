Пожар в Военном университете Минобороны перекрыл движение из Москвы в область

Москва, 24 сентября. Возгорание в общежитии Военного университета Минобороны повлекло за собой перекрытие транспортного движения в сторону области.

Также техникой занято несколько полос на основном ходу, информировали Telegram-канале дептранса Москвы.

Незадолго до этого на Комсомольском проспекте вспыхнул пожар, более 100 человек эвакуировали. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. С третьего этажа и чердака идет густой черный дым, наблюдается плотное задымление. Пока что нет информации о пострадавших или жертвах. Комнаты на третьем этаже, а также чердак и кровля здания полностью охвачены огнем, площадь возгорания превысила 500 квадратных метров. Спасатели продолжают бороться с огнем.