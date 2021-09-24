Пожару в общежитии Военного университета Москвы присвоили третий уровень сложности

Москва, 24 сентября. Возгоранию в общежитии Военного университета Минобороны России присвоили третий уровень сложности.

Соответствующей информацией во время разговора с ТАСС поделился источник в экстренных службах. Возгорание началось на Комсомольском проспекте, 20, строение 1 в Москве.

Сейчас площадь, которую охватило возгорание, составляет 500 квадратных метров. Источник агентства подчеркнул, что сведения о пострадавших в результате возгорания не поступали. При этом кровля здания начала разрушаться.

Возгоранию недавно присвоили повышенный уровень сложности. Ранее спасатели провели эвакуацию примерно ста человек эвакуировали из общежития в целях безопасности.