Пожар вспыхнул в общежитии Военного университета Минобороны России в Москве

Москва, 24 сентября. В общежитии Военного университета Минобороны России в Москве случилось возгорание. Из здания были эвакуированы около 100 человек.

Информацию об этом сообщил источник в экстренных службах в интервью ТАСС. Здание находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1 в Москве. В данный момент люди продолжают покидать общежитие.

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Комнаты на третьем этаже, а также чердак и кровля здания полностью охвачены огнем. По словам источника, пожару присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время с окон третьего этажа и с чердака идет черный густой дым, плотное задымление начинает заполнять все здание общежития. Спасатели прибыли на место происшествия и начали ликвидировать возгорание.

Недавно пожар произошел на улице Радищева в Мурманске в многоквартирном деревянном доме. В результате трагедии погибли мужчина и женщина.