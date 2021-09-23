Станция Апрелевка открылась в Подмосковье после реконструкции

Москва, 23 сентября. Обновленную железнодорожную станцию открыли после реконструкции в Московской области. Она станет частью будущего Московского центрального диаметра.

Вместо старых платформ и пешеходного моста был установлен современный пригородный вокзал с пассажирским терминалом и крытым переходом, оборудованным лифтами и эскалаторами. Об открытии станции Апрелевка рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что до конца года на Киевском направлении железной дороги появится еще пять станций — Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевская и Аминьевская и Минская. Все вокзалы будут установлены в соответствии со стандартами московского транспорта. МЦД-4 будет включать 39 станций. Открытие этой линии дороги должно улучшить транспортную ситуацию в 23 районах столицы с населением более 2,5 млн человек.

Пятую линию Московских центральных диаметров планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом запуск третьей и четвертой линии состоится в 2023 году. Власти Москвы стараются ускорить этот процесс.