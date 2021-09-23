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Синоптик Тишковец пообещал москвичам «старое» бабье лето с 28 сентября
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам «старое» бабье лето с 28 сентября
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Ясная и солнечная погода ожидается в Москве уже на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец.

По его словам, в российскую столицу придет «старое» бабье лето. Потепление начнется в следующий вторник, 28 сентября, и продлится пять суток: столбики уличных термометров покажут до +15 градусов.

«Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — подчеркнул синоптик в беседе с РИА Новости.

Однако в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье в регионе будет «закручиваться циклоническая спираль». В эти дни не обойдется без облаков и дождей. Днем температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

Климатолог Николай Терешонок ранее сообщил, что предстоящая зима в России будет морозной. Низкие температуры будут вызваны влиянием арктического антициклона.

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