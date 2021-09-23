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Суд перенес рассмотрение дела обвиняемого в перекрытии дорог Марьясова на 30 сентября

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 16:19
Происшествия
Суд перенес рассмотрение дела обвиняемого в перекрытии дорог Марьясова на 30 сентября
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Москва, 23 сентября. Столичный суд принял решение о переносе заседания в связи с тем, что адвокат Глеба Марьясова, обвиняемого по делу о перекрытии дорог, заболел.

Защитник не смог явиться в Тверской районный суд Москвы, где сегодня, 23 сентября, должно было рассматриваться дело в отношении молодого человека. В связи с этим было принято решение перенести заседание на другую дату. Согласно новому постановлению, уголовное производство, возбужденное против Марьясова, будет рассмотрено 30 сентября в 11:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Молодой человек оказался на скамье подсудимых после незаконной акции, которая прошла 23 января в Москве. Он стал фигурантом дела о перекрытии дорог: его и других участников митинга обвинили в блокировке движения. До вынесения вердикта Марьясову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее столичный метрополитен требовал взыскать с молодого человека более 1,5 млн рублей.

 

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