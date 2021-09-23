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Краснокнижные медоеды и муравьеды переехали из Чехии в Московский зоопарк

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:41
Общество
Краснокнижные медоеды и муравьеды переехали из Чехии в Московский зоопарк
pxhere.com

Москва, 23 сентября. Такие уникальные хищники, как медоеды и муравьеды, появились в столичном зоопарке.

Животные были перевезены из Чехии и уже успели пройти в зоопарке карантин. Сейчас хищники были переведены в обновленные вольеры, и любой желающий теперь сможет поближе познакомиться с новыми представителями фауны.

Гендиректор учреждения Светлана Акулова отметила, что пара медоедов активно играет и изучает окружающий их мир. Для того чтобы они могли выпускать свою энергию, специалисты сконструировали для них в вольере домики и «умные» игрушки.

Пополнение зоопарка такими хищниками стало значимым событием. Это связано с тем, что популяция медоедов в природе резко снижается, и теперь сотрудники будут трудиться для ее восстановления.

Они обитают на территории Африки и Азии. Длина их туловища без хвоста в среднем составляет не более 70 сантиметров, а вес — до восьми килограмм. Медоеды покрыты черной шерстью и вдоль позвоночника у них тянется бело-серая полоска. Это маленькие, ловкие, коротконогие хищники.

Муравьеды вырастают с размером большой собаки. Животные покрыты густой и длинной шерстью бурых и белых цветов. У них отсутствуют зубы, и поэтому млекопитающие поглощают пищу целиком. Известно, что они могут съесть в сутки до 30 тысяч насекомых.

В начале сентября в Московском зоопарке пять черепах перенесли в «зимние квартиры» на носилках, сообщал ФАН. Одна черепаха имеет вес в 400 килограммов.

 

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