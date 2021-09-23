Метеоролог Позднякова заявила, что москвичам не стоит ждать бабьего лета

Москва, 23 сентября. Главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, почему в Москву не придет бабье лето.

По словам специалиста, в российской столице не ожидается бабьего лета, так как с 22 сентября наступила астрономическая осень. При этом тепло в Москву все-таки придет.

«То, что у нас на следующей неделе будут всплески тепла, и температура будет повышаться до отметок +15 — +17 градусов несколько дней, но это просто теплый эпизод сентябрьской погоды, не более того», — сообщила Позднякова в беседе с URA.RU.

Она уточнила, что согласно прогнозам, москвичам стоит ожидать теплого октября. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, однако это просто потепление, но не бабье лето.

Синоптик центра «Фобос» ЕвгенийТишковец ранее предупредил москвичей о кратковременных дождях 23 сентября. Столбики уличных термометров в этот день покажут на отметку +10 до +12 градусов.