В Москве скончалась вдова авиаконструктора Вано Микояна

Москва, 23 сентября. Умерла вдова создателя легендарных самолетов МиГ Зинаида Микоян. Ей было 95 лет. Точная причина смерти не установлена.

Зинаида Микоян прожила на пять лет больше, чем ее знаменитый муж. Она была балериной ансамбля имени Моисеева, работала в школе-студии при ансамбле. Ее супруг Вано был ведущим конструктором по истребителю МиГ-23. Отец инженера Анастас Микояна свыше 40 лет проработал на высших должностях в СССР.

Старейший профессор факультета психологии МГУ Зоя Решетова скончалась на 103-м году жизни. Доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации ушла из жизни 21 сентября текущего года. Зоя Решетова являлась ветераном Великой Отечественной войны и кавалером «Ордена Почета».