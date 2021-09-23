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Венедиктов сообщил об отсутствии следов взлома в электронном голосовании
Политика
Венедиктов сообщил об отсутствии следов взлома в электронном голосовании
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 сентября. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице не нашел следов вмешательства в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил его глава Алексей Венедиктов.

Структура не обнаружила следов взлома или вбросов, сообщил он. Алексей Венедиктов сделал заявление в Telegram.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», — подчеркнул журналист.

Ранее на сайте мэра столицы появились данные с подробностями дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. Пользователям Сети предоставили возможность изучить специальный график. На него нанесены сведения о числе транзакций в час по выдаче и приему бюллетеней.

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штаб венедиктов ДЭГ
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