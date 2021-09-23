Синоптик Тишковец предупредил москвичей о кратковременных дождях 23 сентября

Москва, 23 сентября. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики уличных термометров в этот день покажут от +10 до +12 градусов, а в Подмосковье — до +13 градусов. По словам специалиста, это на три-четыре градуса ниже климатической нормы сентября.

«Погода в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь, речь идет о буквально о двух миллиметрах осадков», — подчеркнул синоптик в беседе с РИА Новости.

Юго-восточный ветер подует со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Золотая осень придет в Москву уже в конце этой недели. Такая погода будет отличаться небольшими осадками, яркой листвой и легкой прохладой.

Климатолог Инна Латышева ранее рассказала, какой будет зима в России, По ее словам, зимой будут наблюдаться смены волн тепла и холода, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом в нескольких российских областях первый снег ожидается уже в выходные. Об этом синоптики предупредили жителей Екатеринбурга, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, пишет «Ридус».