ДТП с участием грузовика произошло на юго-востоке Москвы

Москва, 23 сентября. Дорожное происшествие случилось на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участниками аварии стали грузовик и легковой автомобиль. Есть ли пострадавшие или погибшие, уточняется. На месте ДТП работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства автомобильной аварии.

В канале отметили, что из-за дорожного происшествия движение свободно только по двум из четырех полос. Москвичей призывают выбирать пути объезда аварии.

Накануне стало известно о решении Мосгорсуда по делу блогера Эдварда Била, который стал виновником массового ДТП. Суд оставил приговор без изменения. Бил приговорен к двум годам ограничения свободы. В прокуратуре считают, что вердикт суда является мягким для блогера.