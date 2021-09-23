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ДТП с участием грузовика произошло на юго-востоке Москвы

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 07:39
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на юго-востоке Москвы
pxhere.com

Москва, 23 сентября. Дорожное происшествие случилось на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участниками аварии стали грузовик и легковой автомобиль. Есть ли пострадавшие или погибшие, уточняется. На месте ДТП работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства автомобильной аварии.

В канале отметили, что из-за дорожного происшествия движение свободно только по двум из четырех полос. Москвичей призывают выбирать пути объезда аварии.

Накануне стало известно о решении Мосгорсуда по делу блогера Эдварда Била, который стал виновником массового ДТП. Суд оставил приговор без изменения. Бил приговорен к двум годам ограничения свободы. В прокуратуре считают, что вердикт суда является мягким для блогера.

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москва дтп авария
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