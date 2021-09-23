Москвич лишился часов Rolex и денег после похода в элитный фитнес-клуб

Москва, 23 сентября. Правоохранительные органы проводят проверку по факту пропажи денег и наручных часов Rolex у посетителя фитнес-клуба, расположенного в одной из башен «Москва-Сити».

Мужчина рассказал полицейским, что оставил личные вещи в клиентском шкафчике, который находится в раздевалке спортивного клуба. По словам заявителя, кража была совершена 20 сентября в период с 20:07 до 23:10. В это время, добавил москвич, в раздевалке находился неизвестный мужчина.

«Заявитель пояснил, что в этот же день в период с 20:07 до 23:10 неизвестный, находясь в раздевалке спортивного зала, похитил из клиентского шкафчика принадлежащие потерпевшему наручные часы Rolex и денежную сумму в 17 тыс. рублей», — уточнили в столичном управлении МВД.

Ущерб, нанесенный действиями злоумышленника, оценили в 217 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Петербурге жертвой ограбления стал глава отдела экономической экспертизы «Газпрома». Воры вытащили из квартиры мужчины денежную сумму в размере 11 миллионов рублей.