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Юная спортсменка из Балашихи победила на Кубке мира по кикбоксингу
Спорт
Юная спортсменка из Балашихи победила на Кубке мира по кикбоксингу
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Москва, 22 сентября. Юная жительница Балашихи Полина Барабаш одержала победу на Кубке мира по кикбоксингу, который проходил в Будапеште. Спортсменка сразилась с соперницами из Европы в трех поединках.

Барабаш занимается спортом с пяти лет, а на первые соревнования отправилась, когда ей было шесть. Сейчас 15-летняя спортсменка является пятикратной чемпионкой России по тхэквондо и кикбоксингу.

Кубок мира проводился в Венгрии с 16 по 19 сентября. Барабаш принимала участие в этом турнире во второй раз. Девушка давно планировала эту поездку и отправлялась исключительно за победой. Во время подготовки к состязанию спортсменка тренировалась по четыре раза в неделю.

«Моей целью было доказать, что Россия — сильная страна», — цитирует победительницу Кубка мира телеканал «360».

На пути к финалу Барабаш одержала верх над соперницами из Словакии и Италии. В итоговом поединке россиянка встретилась с представительницей Польши.

Ранее титулованные борцы рассказали о пользе кикбоксинга для ребенка. Например, девятикратный чемпион мира Вячеслав Тисленко отметил, что этот вид спорта развивает не только физические возможности, но и мышление.

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