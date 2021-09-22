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Хирурги НИИ Склифосовского провели первую в России операцию новым гамма-ножом

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:52
Общество
Хирурги НИИ Склифосовского провели первую в России операцию новым гамма-ножом
pixabay.com/PD

Москва, 22 сентября. Первая в России операции модернизированным гамма-ножом была сделана хирургами НИИ скорой помощи им. Склифосовского, говорится на сайте мэра Москвы.

В медучреждение поступило инновационное оборудование для гамма-ножа. Речь идет о стереотаксической раме нового поколения, способной зафиксировать пациента в ходе операции. На данным момент НИИ Склифосовского является единственным центром в России, оснащенным подобными технологиями. Это позволило хирургам выполнить уже более четырех тысяч операций при помощи гамма-ножа. Обновленным инструментом процедуру провели впервые в России.

«В Москве активно развивается направление радиохирургии, что позволило нам выполнить уже более четырех тысяч операций при помощи гамма-ножа», — рассказал директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Гамма-нож представляет собой радиохирургический прибор, применяемый для лечения сосудистых нарушений в черепной коробке. Безболезненные процедуры проводятся без разрезов и трепанации.

Уникальные операции проводят врачи по всей России. В Казани хирургам удалось удалить у младенца опухоль весом более одного килограмма. Процедура длилась около пяти часов.

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