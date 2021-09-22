Подробности онлайн-голосования на выборах в Госдуму появились на сайте мэра Москвы

Москва, 22 сентября. Детали дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на парламентских выборах опубликованы на сайте мэра Москвы.

Пользователи могут ознакомиться со специальным графиком, на котором отражено количество транзакций в час по выдачам и приемам бюллетеней. Также на сайте observer.mos.ru. можно просмотреть данные по отдельным электронным УИК.

Думские, региональные и муниципальные выборы проходили с 17 по 19 сентября. Онлайн голосование было доступно в Москве, Севастополе и еще пяти российских областях.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала работу электронного голосования. По ее словам, система ДЭГ может быть использована на президентских выборах в 2024 году.