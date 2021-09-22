Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 21:54
21:50
Происшествия
Тревожная кнопка во время стрельбы в университете в Перми сработала в штатном режиме
21:49
Происшествия
МВД Украины Енин: машину Шефира обстреляли венгерскими патронами
21:48
Весь мир
Власти ЦАР призвали судить экс-президента республики Бозизе
21:46
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов: только единицы школ работают удаленно из-за COVID-19
21:46
Общество
Шугалей объявил о завершении «кошмара американского правосудия» для россиянина Никитина
21:44
Весь мир
«Доминирующий диктат закончился»: как прошел День независимости в Мали
21:38
Общество
Решить проблему нехватки рабочих рук может помочь система отечественного образования
21:37
Общество
Трагедия в Перми произошла из-за духовного кризиса: злодей мстил всему миру
21:34
Весь мир
Палата представителей разрешила поднять потолок госдолга США
21:32
Общество
Врач Тимаков допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре
Все новости

Подробности онлайн-голосования на выборах в Госдуму появились на сайте мэра Москвы

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 20:42
Политика
Подробности онлайн-голосования на выборах в Госдуму появились на сайте мэра Москвы
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 22 сентября. Детали дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на парламентских выборах опубликованы на сайте мэра Москвы.

Пользователи могут ознакомиться со специальным графиком, на котором отражено количество транзакций в час по выдачам и приемам бюллетеней. Также на сайте observer.mos.ru. можно просмотреть данные по отдельным электронным УИК.

Думские, региональные и муниципальные выборы проходили с 17 по 19 сентября. Онлайн голосование было доступно в Москве, Севастополе и еще пяти российских областях.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала работу электронного голосования. По ее словам, система ДЭГ может быть использована на президентских выборах в 2024 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Подробности онлайн-голосования на выборах в Госдуму появились на сайте мэра Москвы
выборы россия голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru