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Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 22 сентября
Общество
Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 22 сентября
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 22 сентября. Небольшой дождь и облачность ожидаются в Москве в среду. Об этом рассказала ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптическая ситуация в регионе будет обусловлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным дождевыми тучами и холодным воздухом. Небо над Москвой затянет облаками, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов, сообщила Волосюк.

«Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным «полчищами» дождевых туч и холодным воздухом», — отметила синоптик в комментарии РИА Новости.

Сейчас температурный фон в столице соответствует климатической норме октября. Скорость северо-восточного ветра достигнет от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 744 мм ртутного столба.

В Московской области ясного неба не будет и в выходные. Днем термометры покажут не больше +7 градусов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Золотая осень придет в Москву уже в конце этой недели. Погода будет отличаться непродолжительными осадками, легкой прохладой и яркой листвой.

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