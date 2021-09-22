Вильфанд спрогнозировал наступление золотой осени в Москве и области

Москва, 22 сентября. Золотая осень придет в Москву и Подмосковье в конце этой недели. Такая погода будет отличаться небольшими и непродолжительными осадками, яркой листвой и легкой прохладой.

Температура воздуха к концу недели в столичном регионе установится на отметке десять–12 градусов. Местами возможны небольшие дожди, которые сделают оттенок листвы еще более ярким.

«Золотая осень — это не жаркая погода с богатым спектром оттенков листвы, сухая. На самом деле, лес уже очень красивый», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Однако ждать классической золотой осени, которая сопровождается солнечной погодой, в ближайшие дни ждать не стоит. Листва в Москве и области будет опадать долго — как минимум до середины октября.

Синоптики ранее спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. К концу этой недели в Москве и области закончится похолодание и начнет приходить долгожданное потепление.