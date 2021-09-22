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Полиция нашла ружье застрелившего невестку жителя Москвы
Происшествия
Полиция нашла ружье застрелившего невестку жителя Москвы
pxhere.com

Москва, 22 сентября. Охотничье ружье «Сайга», из которого, предположительно, была застрелена 35-летняя москвичка найдено полицейскими. Оно лежало возле помойки.

Мусорные баки, возле которых лежало оружие, располагаются в нескольких десятках метров от дома. Тело покойной женщины все еще находится в подъезде, его пока не выносили, передает телеканал РЕН ТВ. На месте происшествия продолжает работать группа следователей и криминалистов.

Мертвую женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в подъезде жилого дома по улице 2-й Владимирской в Москве. У нее было несколько пулевых ранений в области головы. В совершении преступления подозревается свекор погибшей. Поводом для убийства мог стать раздел имущества в рамках развода убитой с сыном подозреваемого.

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