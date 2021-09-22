Мужчина погиб при аварии на внутреннем кольце МКАД

Москва, 22 сентября. Около 23:20 произошла авария на четвертой полосе МКАД с участием иномарок Hyundai и Volkswagen. Водитель одного из автомобилей вышел на проезжую часть и был проезжающей машиной.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Информацию о происшествии разместил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на шестом километре МКАД. Движение на участке магистрали временно затруднено из-за аварии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность движения, а также следователи. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Мексике произошло крупное ДТП с участием автобуса. Транспортное средство протаранило сразу пять автомобилей, в результате два человека погибли и 14 пострадали.