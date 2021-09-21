Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе

Москва, 21 сентября. Жителям Москвы стоит готовиться к скорому наступлению так называемого бабьего лета, заявили синоптики из «Метеовестей».

Похолодание, с которым столкнулись жители российской столицы, подходит к концу. Уже на следующей неделе в Московский регион придет так называемое бабье лето.

«К выходным погода вернется к климатической норме», — пишут «Метеовести».

Согласно данным синоптиков, в конце недели в европейскую часть России придет еще один циклон, который спровоцирует осадки. В то же время он принесет небольшое потепление. Днем столбики термометров в Москве поднимутся до +16 градусов тепла, что является признаком наступления настоящего бабьего лета.

Не так давно Гидрометцентр России также прогнозировал потепление в Москве. Уже в четверг, 23 сентября, в российской столице ожидается восточный ветер с порывами до 7 метров в секунду и небольшой дождь. Воздух прогреется до +8...+13 градусов тепла.