Памятник Юрию Лужкову открыли на Новодевичьем кладбище Москвы

Москва, 21 сентября. Монумент в честь 85-летия со дня рождения бывшего мэра столицы Юрия Лужкова открыли на Новодевичьем кладбище в Москве.

Памятник высотой четыре метра установили на центральной аллее Новодевичьего кладбища, где Лужков был похоронен два года назад. Скульптор Александр Рукавишников изобразил на стеле композиции главные достижения Лужкова на посту мэра.

«Юрий Михайлович был однозначно человеком великим, необычным, держащим слово, смелым и боровшимся до конца, если это нужно», — отметил Рукавишников.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении парку «Садовники» в Москве имени Юрия Лужкова. Соответствующее решение было принято по случаю 85-летия со дня рождения бывшего главы столицы. Инициаторы идеи возьмут на себя часть работ по благоустройству парка, говорится в сообщении пресс-службы мэра.